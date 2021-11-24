Массовое отравление в российской школе, около 30 пострадавших

Специалисты управления Роспотребнадзора по Брянской области зафиксировали групповое заболевание с признаками пищевого отравления у 27 учеников Климовской средней школы № 1. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Управление Роспотребнадзора по Брянской области сообщает, что 24.11.2021 г. поступила информация о заболеваниях с признаками пищевой токсикоинфекции 27 школьников в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Климовской средней общеобразовательной школе № 1", - сообщила пресс-служба.

По ее данным, приостановлена работа пищеблока школы, проводится санитарно-эпидемиологическое расследование по факту групповой заболеваемости учащихся, назначены лабораторные исследования. "Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Брянской области", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как пояснила ТАСС директор департамента образования и науки Брянской области Елена Егорова, в больнице на лечении находятся три ученика Климовской средней школы № 1, остальные дети с признаками пищевого отравления получают медицинскую помощь на дому. По данным пресс-службы следственного управления СК по Брянской области, по факту заболевания школьников возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). "На месте происшествия во взаимодействии с санитарными врачами региона проведен осмотр, получены необходимые образцы для проведения исследований и экспертиз, анализируются медицинские документы, допрашиваются свидетели и очевидцы", - сообщила пресс-служба СУ СК по региону.