В России появится специальный медицинский автопоезд для Арктики

Ученые Уральского НОЦ занялись разработкой специального медицинского автопоезда для отдаленных районов Арктики. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральского госуниверситета, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это транспорт различного назначения, состоящий из кабины и функционального модуля. В таком модуле можно даже разместить медицинские кабинеты", - говорится в сообщении.

По задумке ученых, в вагонах автопоезда можно будет делать забор крови, провести функциональную диагностику или организовать приемы специалистов.

Основной задачей разработчиков является создание изоляционных и облицовочных материалов, которые смогут максимально сохранять температуру внутри вагонов.