https://news.day.az/world/1408255.html Число погибших на шахте в России увеличилось до 52 человек
Число погибших на шахте в России увеличилось до 52 человек
Более 50 человек погибли в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщили в администрации Беловского городского округа, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Да, погибли 52 человека", - сказал представитель администрации.
Он также уточнил, что среди погибших шесть спасателей и горняки.
"Погибшие задохнулись угарным газом", - отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что на шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке, погибло 11 человек. В шахте остаются 46 человек.
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