Президент Чехии заразился коронавирусом

Президент Чехии Милош Земан, выписанный в четверг из Центрального военного госпиталя в Праге, заразился коронавирусом и возвращается в больницу для стационарного лечения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN Prima News.

Рабочая программа Земана на период лечения от ковида приостановлена, сообщил официальный представитель президента страны Иржи Овчачек. "Рабочая программа господина президента на период его лечения от ковида приостановлена", - отметил он.

Овчачек подтвердил, что Земан, находясь в своей загородной резиденции в местечке Ланы у Праги, сдал в четверг тест на коронавирус, который оказался положительным. Поэтому было принято решение о его возвращении в Центральный военный госпиталь в Праге, откуда глава государства был выписан ранее в четверг.

По сведениям радиостанции Frekvence 1, явные признаки заболевания у президента отсутствуют, решение о госпитализации было принято на основании положительного теста на коронавирус. Медики, наблюдающие за здоровьем главы государства, подтвердили, что он был перевезен в клинику.

Земан находился в госпитале с 10 октября. Он лечился в связи с тяжелым хроническим заболеванием и был выписан, так как настоял на этом. Недавно в госпитале ему была введена третья доза вакцины от ковида.

Как заявил ранее в четверг глава администрации чешского президента Вратислав Минарж, Земан должен был провести в пятницу церемонию назначения премьер-министром Чехии лидера победившей на недавних парламентских выборах в стране партийной коалиции "Вместе", председателя праволиберальной Гражданской демократической партии Петра Фиалы. Она должна была состояться в загородной резиденции главы государства, расположенной в местечке Ланы у Праги.