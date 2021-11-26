«Афганская Мона Лиза» эвакуировалась в Италию

Гражданка Афганистана Шарбат Гула, также известная как "Афганская девочка" или "Афганская Мона Лиза", была эвакуирована в Италию. Об этом сообщила 25 ноября пресс-служба итальянского правительства, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Вслед за обращениями со стороны представителей гражданского общества и ряда неправительственных организаций о помощи Гуле покинуть страну после августовских событий [в Афганистане] Совет министров Италии взял на себя организацию ее перевозки в Рим в рамках программы по эвакуации афганских граждан и плана правительства по их приему и интеграции", - говорится в пресс-релизе итальянского правительства.

Сейчас Шарбат Гуле почти 50 лет. Когда фотожурналист Стив Маккарри сделал ее фотографию в 1984 году в лагере беженцев на афгано-пакистанской границе, она была осиротевшим после налета на ее деревню подростком. Портрет девочки с пронзительными зелеными глазами был опубликован в журнале National Geographic годом позже и сразу стал символом страдания целого народа, а потом и символом проблемы беженцев в целом. Героиню снимка стали называть "Афганская девочка" или "Афганская Мона Лиза".

В 2012 году, когда известный журнал впервые выставил на аукцион фотографии и картины из своих архивов, снимок "Афганская девочка" на торгах аукционного дома Christie's в Нью-Йорке ушел с молотка за $178,9 тысячи, что превысило оценочную стоимость почти в четыре раза.

Сама Шарбат, вернувшись в Афганистан, вышла замуж и родила четырех дочерей (одна из которых умерла), не подозревала, что получила всемирную известность. Маккарри, который не записал ее имени, решил разыскать свою героиню спустя 17 лет. В 2002 году он вновь ее сфотографировал. И первая, а потом и вторая фотография экспонировались на выставках в разных городах мира.