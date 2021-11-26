В России подростковая вакцина от ковида скоро поступит в гражданский оборот

Первые комплекты подростковой вакцины против новой коронавирусной инфекции находятся на контроле качества, они могут поступить в гражданский оборот через три недели. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По детской вакцине: первые серии сегодня уже произведены, они находятся на контроле качества. Поэтому мы планируем по завершении контроля - это займет около трех недель - подать в гражданский оборот вакцину для подростков", - сказал он.

Мурашко добавил, что технология производства сложная, но полностью выполнимая российскими производителями.

Министерство здравоохранения России 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В Минздраве отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.