США с 29 ноября прекратят авиасообщение с ЮАР и еще семью странами

Соединенные Штаты с 29 ноября ограничить въезд в страну из восьми африканских государств из-за выявления новой разновидности коронавируса. Об этом заявил в пятницу президента США Джо Байден, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что был оповещен ключевыми помощниками "о разновидности "омикрон", которая распространяется по Южной Африке". "В целях предосторожности, пока у нас не появится больше информации, я распорядился ввести дополнительные ограничения на авиаперелеты из Южной Африки и еще семи стран. Новые ограничения вступят в силу 29 ноября. В дальнейшем мы продолжим руководствоваться научными данными и рекомендациями моих советников в медицинской сфере", - добавил Байден.

По данным телеканала CNN, указанные ограничения, помимо ЮАР, касаются Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави.