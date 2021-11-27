В жилом доме в Украине произошел взрыв

Три человека получили травмы от взрыва, который произошел в субботу в жилом доме в городе Новая Одесса Николаевской области. Об этом сообщили в областном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, в пятиэтажном здании произошел взрыв бытового газа в одной из квартир на последнем этаже. Ударной волной разрушены стены и перекрытия на четвертом и пятом этажах. "На пятом этаже пострадали три человека, их эвакуировали спасатели ГСЧС", - говорится в сообщении.

На место происшествия для поиска людей под завалами направлена кинологическая группа, от ГСЧС привлечены 75 человек и 14 единиц техники.