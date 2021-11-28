В ВОЗ посоветовали, как бороться с новым опасным штаммом коронавируса

Миру необходимо придерживаться сбалансированного подхода к борьбе с распространением нового штамма коронавируса, не допуская дискриминации стран, где он сейчас выявляется.

Об этом в интервью, опубликованном в субботу на сайте газеты Financial Times (FT), заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Есть страны, которые публикуют эту информацию [о выявлении случаев заражения новым штаммом] и мы не хотим, чтобы их еще сильнее стигматизировали. Реакция должна быть сбалансированной", - отметила представительница ВОЗ.

Отвечая на вопрос об эффективности такой меры, как приостановка авиасообщения с государствами, где может распространяться новый штамм, ван Керкхове отметила необходимость "взвешенного подхода к рискам" и указала на опасность, которую представляет намного более распространенный в мире дельта-штамм. По ее словам, для более эффективного выявления новых генетических вариантов вируса необходимо намного тщательнее следить за изменениями его генетического года. Она подчеркнула, что секвенирование геномов вируса должно осуществляться чаще, в большем числе стран, а также в "стратегически значимых точках" планеты.

Ван Керкхове признала, что в настоящий момент неизвестно, каким образом возник штамм, содержащий рекордное число мутаций (их около 50), однако указала, что в настоящий момент специалистами рассматривается гипотеза о том, что вирус продолжительное время изменялся в организме человека с ослабленным иммунитетом.

Ранее многие эксперты, включая директора Института генетики Университетского колледжа Лондона профессора Франсуа Балло, указывали, что новый штамм мог образоваться в организме больного ВИЧ/СПИД, который не получал должного лечения. Хроническое течение коронавирусной инфекции, с которой не мог справиться иммунитет, могло позволить вирусу в организме больного за долгое время накопить сразу большое количество мутаций.

Отвечая на вопрос корреспондента издания, можно ли сравнить нынешний момент с декабрем 2019 - январем 2020 года, когда по миру стала распространяться новая коронавирусная инфекция, она сказала: "Возможно". При этом эксперт заметила, что ВОЗ призывает население не поддаваться паническим настроениям, заметив: "Есть действующие соглашения об обмене информацией, благодаря которым вирусом можно поделиться, чтобы ученые могли сотрудничать в режиме реального времени" в изучении влияния вакцин и иммунного ответа. Результаты этой работы должны быть опубликованы самое ранее через две-три недели, добавила Керкхове. "Южная Африка представила [ВОЗ информацию о вирусе] на этой неделе. Мы отреагировали быстро", - сказала эксперт