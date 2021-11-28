В еще одной стране выявили штамм коронавируса «омикрон»

В Австралии в штате Новый Южный Уэльс выявили два случая заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Guardian.

Вирус был зафиксирован у граждан, прибывших вечером 27 ноября из Южной Африки.

Известно, что заразившиеся вакцинированы против коронавируса, болезнь у них протекает бессимптомно. Путешественников изолировали в медучреждении.

Ранее на юге Африки был обнаружен новый штамм COVID-19, который имеет "чрезвычайно большое количество мутаций". 26 ноября ВОЗ официально объявила об открытии нового, сильно мутировавшего варианта коронавируса, а также выдвинула гипотезу происхождения штамма.

"Омикрон" уже выявили в нескольких европейских странах - в Германии, Чехии, Италии, Британии, Нидерландах и Бельгии. Также о заражениях этим вариантом вируса сообщили в Гонконге и Израиле.