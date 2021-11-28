Источник: общее число пострадавших на шахте «Листвяжная» составило 126 человек

Общее число пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области составило 126 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах, передает Day.Az .

"Всего в результате аварии пострадали 126 человек, из них 51 человек погиб", - сказал источник.

По его словам, в больницах находятся 53 человека, включая 17 горноспасателей. Амбулаторная помощь оказана 12 шахтерам.

Ранее сообщалось, что горный мастер одного из участков шахты "Листвяжная" 48-летний Геннадий Белошкурский, тело которого в субботу, 27 ноября, было поднято на поверхность спасателями, спас не менее 10 своих коллег.

25 ноября на шахте "Листвяжная" Беловского района Кемеровской области произошла авария. В момент происшествия в шахте находились 285 горняков, из которых 239 удалось эвакуировать, погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей.

По числу жертв трагедия стала крупнейшим ЧП на российских шахтах за последние 11 лет. По словам губернатора региона Сергея Цивилева, взрыв в "Листвяжной" был очень сильным, после него шахта была полностью повреждена.