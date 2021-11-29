Ураганный ветер в Стамбуле убил двух человек

Два человека погибли в Стамбуле после обрушения крыши из-за ураганного ветра, есть пострадавшие.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел в стамбульском районе Эсеньюрт.

В результате штормового ветра в ряде районов города опрокинулись деревья и фонарные столбы, повреждены также крыши домов.