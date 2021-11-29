https://news.day.az/world/1409578.html Ураганный ветер в Стамбуле убил двух человек - ВИДЕО
Ураганный ветер в Стамбуле убил двух человек - ВИДЕО
Два человека погибли в Стамбуле после обрушения крыши из-за ураганного ветра, есть пострадавшие.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел в стамбульском районе Эсеньюрт.
В результате штормового ветра в ряде районов города опрокинулись деревья и фонарные столбы, повреждены также крыши домов.
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