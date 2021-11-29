https://news.day.az/world/1409655.html В Стамбуле растет число раненных из-за урагана - ВИДЕО
В Стамбуле растет число раненных из-за урагана - ВИДЕО
Число раненных при урагане в Стамбуле возросло 38.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа.
Городские власти сообщили о четырех погибших и 19 раненных обломками крыш, разрушенных из-за сильного ветра.
"В результате стихийного бедствия ранены 38 человек, еще 4 погибли", - говорится в заявлении Коджи.
Ранее в управлении береговой охраны Турции сообщили о приостановке движения судов по проливу Босфор из-за сильного ветра.
По этой же причине несколько самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле и были направлены в Анкару и Измир.
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