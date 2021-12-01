Из-за пандемии обанкротился производитель известных конфет

Один из крупнейших производителей известных австрийских конфет "Моцарткугель" компания Salzburg Schokolade объявила о банкротстве из-за последствий пандемии и отсутствия туристов в Австрии, которые покупали шоколадную продукцию. Об этом сообщили в руководстве компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Производство по делу о банкротстве должно быть открыто в земельном суде Зальцбурга во вторник. Предприятие понесло большие убытки из-за пандемии в 2020 году, сообщил директор компании. В связи с резким сокращением числа туристов, празднований дней рождения и свадеб упал спрос на продукцию компании, что привело к значительному снижению продаж. Кроме того, кондитерские магазины в Вене и Зальцбурге неделями оставались закрытыми из-за отсутствия туристов в Австрии, пишет агентство.

Производитель также не смог выплатить сотрудникам зарплату за ноябрь и премию к Рождеству. "Локдаун, сильное увеличение цен на сырье, энергию, услуги по логистике, упаковочные материалы стали дополнительными причинами", - говорится в заявлении директора.

Эта компания была образована в 1897 году в Зальцбурге под названием фабрика сладостей Rajsigl, в 1956 году она переехала в общину Грёдиг.