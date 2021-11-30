https://news.day.az/world/1409957.html В Папуа - Новой Гвинее произошло сильное землетрясение
В Папуа - Новой Гвинее произошло сильное землетрясение
Сейсмологи во вторник зафиксировали землетрясение магнитудой 6 в Папуа - Новой Гвинее. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр располагался в 112,8 км к юго-востоку от города Кавиенг, где проживают около 14,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.
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