Чавушоглу и Блинкен обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на полях встречи министров иностранных дел НАТО в латвийском Риге встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как передает Day.Az, об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, дипломаты обсудили кризис в Эфиопии и совместные усилия, направленные на поддержание стабильности в Черноморском регионе.

"Они также обсудили ситуацию в Армении и Азербайджане, а также в Афганистане", - отметил он.

Прайс добавил, что дискуссия была основана на разговоре президента США Джо Байдена и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который состоялся в Риме в прошлом месяце и был посвящен вопросам двустороннего сотрудничества, а также вопросам демократии и прав человека.