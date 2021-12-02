Вооруженный мужчина у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке передал силовикам неизвестный свёрток
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Вооруженный мужчина, который несколько часов держит в напряжении сотни полицейских у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, передал силовикам неизвестный свёрток. Сообщается, что это блокноты.

Соответствующим видео поделился Telegram-канал "Военный обозреватель", передает Day.Az

Бойцы спецназа под прикрытием бронещита забрали "посылку" для изучения.

Позднее было сообщено, что мужчина задержан.