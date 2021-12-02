https://news.day.az/world/1411021.html Вооруженный мужчина у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке передал силовикам неизвестный свёрток - ВИДЕО
Соответствующим видео поделился Telegram-канал "Военный обозреватель", передает Day.Az
Вооруженный мужчина у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке передал силовикам неизвестный свёрток - ВИДЕО
Вооруженный мужчина, который несколько часов держит в напряжении сотни полицейских у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, передал силовикам неизвестный свёрток. Сообщается, что это блокноты.
Соответствующим видео поделился Telegram-канал "Военный обозреватель", передает Day.Az
Бойцы спецназа под прикрытием бронещита забрали "посылку" для изучения.
Позднее было сообщено, что мужчина задержан.
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