Вооруженный мужчина у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке передал силовикам неизвестный свёрток

Вооруженный мужчина, который несколько часов держит в напряжении сотни полицейских у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, передал силовикам неизвестный свёрток. Сообщается, что это блокноты.

Соответствующим видео поделился Telegram-канал "Военный обозреватель", передает Day.Az



Бойцы спецназа под прикрытием бронещита забрали "посылку" для изучения.



Позднее было сообщено, что мужчина задержан.