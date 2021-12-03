Лидеры Конгресса США достигли согласия продлить финансирование правительства по февраль

Лидеры обеих палат Конгресса США в четверг достигли согласия по поводу временного продления финансирования федерального правительства до 18 февраля включительно, что позволит избежать так называемого шатдауна. Об этом сообщает газета The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Действие предыдущей резолюции о продлении финансирования правительства истекает в пятницу, 3 декабря. В связи с этим обе палаты Конгресса должны успеть принять идентичные версии законопроекта о его дальнейшем продлении до полуночи пятницы. В противном случае стране грозит новый "шатдаун" - приостановка работы федеральных ведомств.

В свою очередь, как отмечает газета The Hill, несмотря на достижение согласия руководством Конгресса, полной гарантии того, что законопроект будет принят, до сих пор нет. Проблема заключается в том, что помешать этому могут республиканцы в Сенате Конгресса, часть из которых обещала препятствовать утверждению инициативы из-за недовольства политикой администрации президента США Джо Байдена, касающейся требований обязательной вакцинации от коронавируса.

Предыдущую резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 3 декабря включительно Байден подписал 1 октября. До этого она была одобрена обеими палатами Конгресса США.

30 сентября в США закончился предыдущий 2021 финансовый год, однако законодатели пока не согласовали полноценный бюджет на следующий год. В связи с этим они вынуждены принимать временные резолюции о продлении финансирования правительства. В последний раз "шатдаун" в США произошел 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордно длительный срок - 35 дней.