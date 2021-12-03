Шалленберг с уходом Курца из политики готов оставить пост канцлера Австрии

Ставший после отставки Себастьяна Курца канцлером Австрии Александер Шалленберг готов оставить этот пост после объявления своего предшественника об уходе из политики. Об этом сообщило Австрийское агентство печати, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, руководство кабмином и Австрийской народной партией (АНП) должно быть сосредоточено в одних руках. Решение об этом необходимо принять внутри партии, добавил он.

"Я не намерен и никогда не собирался брать на себя полномочия председателя новой народной партии. Я твердо убежден, что обе должности - главы правительства и главы партии, получившей большинство [на выборах] в Австрии, - должны быть быстро объединены в одних руках", - говорится в заявлении Шалленберга, которое приводит агентство.

По данным австрийских СМИ, новым лидером АНП и канцлером может стать действующий глава МВД Карл Нехаммер.

В четверг Курц объявил, что покидает пост председателя АНП, которая входит в правящую коалицию с "Зелеными", и уходит из австрийской политики. Все вопросы о дальнейших назначениях внутри партии он обещал обсудить в пятницу на партийном заседании.

11 октября президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел экс-главу МИД Шалленберга к присяге в качестве канцлера Австрии после ухода с этого поста Курца.