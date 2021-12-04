В Арктике исчез полуостров

Сотрудники национального парка "Русская Арктика", которые работали с экспедицией по изучению моржа, обнаружили, что на архипелаге Земля Франца-Иосифа растаял полуостров. Об этом сообщается на сайте нацпарка, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые проводили рейд вокруг острова Ева Лив на лодке Зодиак. Посередине полуострова, который заканчивается мысом Месяцева, появился пролив шириной три километра.

"Наблюдения позволили сделать вывод, что мыс полностью был ледником, оставшаяся от него часть сейчас представляет собой кусок ледника, который стоит на отмели. Сделанное открытие требует внимания гидрографического управления и внесения изменений в лоции [описание морей для мореплавателей]. Карта этого острова была составлена в середине прошлого века, и теперь она устарела", - заявил директор нацпарка Александр Кирилов.

По словам начальника отдела сохранения историко-культурного наследия "Русской Арктики" Евгения Ермолова, таяние ледника заметили еще в 2017 году.