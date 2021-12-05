В России ограничат использование личных автомобилей

Россиян ограничат в использовании личных автомобилей в пользу общественного транспорта. Эти меры, прописанные в транспортной стратегии РФ до 2035 года, направлены на то, чтобы владельцы машин как можно меньше вредили экологии, пишет "Коммерсантъ", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным газеты, в рамках стратегии планируется минимизировать использование транспортных средств с неэкологичными двигателями, установить "цифровой контроль" за дорожным шумом и более чем в тысячу раз увеличить количество заправок для электромобилей.

Как сообщает издание, водителям, которые останутся верны личным автомобилям, предложат подумать о "совместном использовании транспортных средств" с другими гражданами.