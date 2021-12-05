В США мужчина выпрыгнул из движущегося самолета

Мужчина выпрыгнул из самолета, ехавшего к одному из выходов в международном аэропорту Феникс Скай-Харбор в штате Аризона, США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление авиакомпании Southwest Airlines, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел на рейсе 4236, летевшего из Колорадо-Спрингс.

"По предварительным данным, в то время, как самолет двигался к одному из выходов для прибывающих пассажиров, находящийся на борту пассажир вышел из самолета через люк в хвостовой части [воздушного судна]", - сказал представитель Southwest Airlines Дэн Лэндсон.

После этого капитан остановил самолет и уведомил авиационно-диспетчерскую службу, отметил он. Мужчина упал на взлетно-посадочную полосу и повредил ногу.

По словам Тодда Келлера, представителя расположенной в аэропорту пожарной части, он дошел до их здания и заперся в одной из комнат.

"Через несколько минут пожарные смогли уговорить мужчину открыть дверь, где его затем осмотрели, оказали необходимую помощь и доставили в местную больницу с травмой нижней конечности", - уточнил Келлер.