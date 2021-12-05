Мощный взрыв прогремел недалеко от ядерного объекта в Иране

Мощный взрыв прогремел в Иране около 20:15 по местному времени в субботу в 20 км от ядерных объектов в Натанзе. По сообщениям государственных СМИ, это было частью контролируемого испытания, и никакого ущерба окружающей среде не нанесено, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Предполагается, что среагировала система противоракетной обороны "земля-воздух", нацеленная на враждебный объект - скорее всего, беспилотник. Источники, близкие к министерству обороны, подтвердили, что ракета ПВО была выпущена и взорвалась в воздухе во время испытания на быстрое реагирование в ходе учений, которые регулярно проводятся под наблюдением.