Спасение планеты увидели в человеческих волосах

Амстердамский дизайнер Зофия Коллар (Zsofia Kollar) увидела спасение планеты в материале из человеческих волос. Создание одежды из выпавших или отстриженных прядей поможет уменьшить выбросы углекислого газа при производстве и транспортировке товаров, а также сократить объем мусора от индустрии моды. Об этом пишет Euronews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ежегодно в Европе накапливается около 72 миллионов килограммов человеческих волос, которые могут засорять и выводить из строя дренажные системы. Идея организовать фирму Human Material Loop пришла Коллар, когда она узнала о количестве отходов.

По словам дизайнера, человеческие волосы, в отличие от шерсти или хлопка, - доступный во всем мире материал. Его не нужно выращивать в особенных условиях или поставлять из других стран, что позволяет легко организовать производство в любом регионе и задействовать местных рабочих. К тому же, не придется перевозить ткань и загрязнять планету выбросами. Отходы от выпуска вещей тоже будут сведены к минимуму - такой тип производства позволяет делать товары под заказ.

Коллар отметила, что человеческие волосы имеют схожую структуру с шерстью овцы или альпаки, но гораздо менее вредны для окружающей среды - их не нужно обрабатывать химическими веществами для удаления крови и фекалий, перед формированием пряжи их требуется только отпарить. Кроме того, получение материала не связано с жестоким обращением с живыми существами.

Сырье для будущих джемперов Human Material Loop собирает в нидерландских парикмахерских, а затем отправляет на прядильную фабрику в Италию. Однако, чтобы снизить углеродный след, Коллар планирует открыть такие предприятия и в своей стране. Дизайнер также рассчитывает сделать выпуск вещей безотходным: после носки одежду можно будет использовать в качестве натурального удобрения - нити из волос при разложении смогут обеспечить растения азотом.

Активисты из Fashion Revolution поддерживают стремление к замкнутой системе производства и заявляют, что индустрия моды наносит огромный ущерб окружающей среде. За последние 15 лет, по данным организации, объем производства одежды в мире вырос вдвое - две трети из этой массы изготовлены из волокон на основе ископаемого топлива и только один процент подлежит переработке. Большая часть вещей попадает на свалки или сжигается. Кроме того, на производство изделий уходит колоссальное количество ресурсов, а служат они катастрофически мало.