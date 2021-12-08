Трамп пообещал издать книгу

Бывший президент США Дональд Трамп планирует выпустить мемуары о своем четырехлетнем пребывании на посту главы государства. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Newsmax, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Да, я пишу их. Вот увидите - это очень сильная вещь", - сказал он.

По словам бывшего главы Белого дома, его будущая книга уже "вызвала большой интерес у издателей".

Трамп не уточнил, какие именно темы затронет в книге.