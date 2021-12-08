https://news.day.az/world/1412563.html Трамп пообещал издать книгу
Трамп пообещал издать книгу
Бывший президент США Дональд Трамп планирует выпустить мемуары о своем четырехлетнем пребывании на посту главы государства. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Newsmax, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
"Да, я пишу их. Вот увидите - это очень сильная вещь", - сказал он.
По словам бывшего главы Белого дома, его будущая книга уже "вызвала большой интерес у издателей".
Трамп не уточнил, какие именно темы затронет в книге.
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