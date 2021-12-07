Курс биткоина взлетел

После обрушения курса мировых криптовалют в субботу, 4 декабря, биткоин начал отыгрывать падение. Во вторник, 7 декабря, крупнейшая криптовалюта мира взлетела более чем на 6 процентов, свидетельствуют данные биржи Binance, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По состоянию на 10:31 биткоин торгуется на уровне 51 тысячи долларов. На максимуме с начала дня он доходил до 51,43 тысячи долларов.

Биткоин в субботу падал на 21 процент по отношению к пику 3 декабря, до 45 тысяч долларов. По оценке главы отдела исследований цифровых активов исследовательского центра Fundstrat Шона Фаррелла, поводом для такой динамики стало поведение институциональных инвесторов.

Крупные фонды, банки и инвесткомпании серьезно входили в актив в течение года, однако перед составлением годовой отчетности решили выйти из него, чтобы улучшить показатели по прибыли. Как отметил эксперт, события минувших выходных показывают, что отрасль перестает быть независимой.

В конце ноября биткоин также пережил серьезное падение из-за нового штамма коронавируса "омикрон". На максимуме в ноябре криптовалюта стоила 69 тысяч долларов.