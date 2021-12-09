Россия намерена поставить Турции дополнительную партию ЗРС С-400

Россия намерена поставить дополнительную партию зенитных ракетных систем С-400 Турции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью на английском языке греческому телеканалу Antenna (ANT1), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На вопрос о том, собирается ли Россия поставить Турции еще одну партию ЗРС С-400, Песков ответил: "У нас есть определенное понимание с нашими турецкими партнерами, и мы надеемся на это. Мы надеемся на это, да".

Корреспондент телеканала спросила Пескова, в чем заключается особый интерес России в предоставлении Турции ЗРС С-400, несмотря на американские санкции. "Мы все знаем, что США нравится играть в эту игру с санкциями, хотя у нас есть понимание, что они никогда не достигают целей. Им ни разу не удалось заставить какую-либо страну изменить свое мнение. Наша политика заключается в том, что мы открыты к сотрудничеству с различными странами, особенно с нашими партнерами. Этот тип сотрудничества между Россией и Турцией не должен быть угрозой ни для одной страны, особенно для Греции, потому что эта система не наступательная, она оборонительная, на 100% оборонительная", - заверил он.

Песков дал интервью телеканалу накануне встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Сочи. Сначала телеканал кратко изложил то, что будет в интервью, а в среду вечером в своем главном выпуске новостей показал его первые фрагменты. Полностью интервью будет продемонстрировано в передаче "Специальный репортаж" в пятницу вечером (в ночь на субботу по бакинскому времени).