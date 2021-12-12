https://news.day.az/world/1414672.html Коронавирус в Грузии - статистика за сутки
Коронавирус в Грузии - статистика за сутки
За последние сутки в Грузии выявлено 2 922 случая заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 36 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения Грузии.
Таким образом, число инфицированных коронавирусом в стране достигло 889 286, число умерших - 12 731.
Вылечились 832 675 человек.
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