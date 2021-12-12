Коронавирус в Грузии

За последние сутки в Грузии выявлено 2 922 случая заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 36 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения Грузии.

Таким образом, число инфицированных коронавирусом в стране достигло 889 286, число умерших - 12 731.

Вылечились 832 675 человек.