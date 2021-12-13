Саакашвили потребовалась нейрореабилитация за рубежом

Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается в курсе нейрореабилитации за рубежом. Об этом сегодня заявил невролог из "Центра реабилитации жертв пыток Эмпатия" Отар Тоидзе, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Грузия.

"В его заболевании ведущим является неврологический статус. Стабильными проблемами являются проблемы с передвижением, координацией, изменчивость характера, однако это не выходит за нормативные рамки. Сейчас он нуждается в основном в специальной реабилитации. Мы называем это нейрореабилитацией и психоневрологической реабилитацией, возможностей которой в Грузии мы не нашли", - сказал Тоидзе.

Сам экс-президент не желает покидать Грузию и категорически против продолжения лечения за границей, сообщил личный врач политика Николоз Кипшидзе. "Он выразил отрицательную, негативную позицию", - заявил Кипшидзе, отвечая сегодня на вопросы журналистов.

Наряду с консилиумом врачей при Народном защитнике Грузии "Эмпатия" осуществляет мониторинг состояния здоровья Саакашвили, который продолжает курс лечения в Горийском военном госпитале после 50-дневной.

Ранее сегодня омбудсмен Нино Ломджария заявила журналистам, что решение о переводе Саакашвили в клинику за рубежом может быть принято только на основании рекомендаций специалистов. Консилиум при Народном защитнике опубликует очередное заключение по состоянию Саакашвили в ближайшие дни.