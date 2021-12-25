В Грузии выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Грузии за сутки выявлены 2 090 новых случаев заражения коронавирусом, 1 768 человек выздоровели, 76 - скончались, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране были проведены 48 640 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 922 707, при этом 878 022 человека выздоровели, 13 443 - скончались.

В настоящее время 40 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 5 157 - на стационарном лечении.

По состоянию на 25 декабря, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,4 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 11 808 человек.