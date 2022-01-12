Молдова может остаться без газа

Газораспределительное предприятие "Молдовагаз" проинформировало правительство Молдовы о финансовых трудностях и новой угрозе приостановки поставок газа "Газпромом" из-за невыполнения финансовых обязательств молдавской стороной. Как сообщила в среду пресс-служба правительства, этот вопрос обсуждался накануне на заседании правительственной Комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Молдовагаз" проинформировала комиссию, что поставщик больше не допустит отрицательных финансовых отклонений и о существующем риске прекращения поставок природного газа, если платежи не будут производиться в соответствии с договорными условиями", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что "Молдовагаз" вновь столкнулась с финансовыми трудностями из-за несоответствия тарифов возросшей цене на импортируемый газ в январе.

В этой ситуации власти рекомендовали госучреждениям снизить потребление газа. "Молдовагаз" попросила обсудить с представителями "Газпрома" возможность отсрочки платежа. Кроме того, министерство финансов изучит возможность налоговых каникул для "Молдовагаза", а это предприятие в свою очередь рассмотрит возможность получения коммерческого кредита.