Вакцина "Спутник М" поступит в гражданский оборот

Вакцина для подростков "Спутник М" поступит в гражданский оборот на следующей неделе, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот", - сказал он.

Минздрав России 24 ноября зарегистрировал вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.