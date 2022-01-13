https://news.day.az/world/1426549.html Посольство США в Багдаде подверглось обстрелу
Посольство США в Багдаде подверглось обстрелу
Посольство Соединенных Штатов в Багдаде подверглось ракетному обстрелу. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг телеканал Sky News Arabia.
Согласно сведениям канала, по зданию американской дипмиссии были выпущены два снаряда. Обе ракеты, как утверждается, были перехвачены системами ПВО.
Посольство США расположено в "зеленой зоне" - хорошо охраняемом районе в центре Багдада. Ранее оно неоднократно становилось целью ракетных и минометных обстрелов, в результате которых были погибшие и пострадавшие, главным образом, за его пределами.
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