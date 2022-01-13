Невыносимая жара в Аргентине, госслужащих перевели на удаленный режим работы

Правительство Аргентины обязало госслужащих два дня подряд работать удаленно и рекомендовало частному сектору поступить так же из-за жары и повышенной нагрузки на электросеть. Указ был опубликован в четверг в "Официальном бюллетене Аргентинской Республики", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С целью сокращения потребления электроэнергии 13 и 14 января 2022 года с 12:00 работники госсектора во всех регионах должны предоставлять услуги дистанционно, если это возможно, и воздерживаться от явки на место службы", - говорится в документе.

Как пояснило правительство, повышенная нагрузка на электросеть, которая уже привела к массовым отключением света, связана "с оживлением в экономике" и "высокой температурой воздуха, вызванной природным феноменом Ла-Нинья". Температура воздуха в некоторых районах Аргентины превышает 40 градусов.

Во вторник в столице страны и ее пригородах внезапное отключение электричества затронуло более 700 тыс. человек. В некоторых районах города жители находились без света более пяти часов.