Шторм смыл часть пляжа в Сочи

Шторм смыл часть пляжа "Маяк" в Сочи. Об этом сообщил портал "Новые известия Кубань", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Предупреждение о непогоде было опубликовано заранее. Однако на побережье Черного моря все равно пришли толпы зевак. Волны были настолько огромные, что достигали прогулочной дорожки и буквально забирали все камни с части пляжа "Маяк". Пляжные кафе и настилы оказались поглощены песком, который принесли волны.