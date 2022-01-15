В США предупредили о риске развала страны

По мнению специалистов, занимающихся изучением гражданских войн, ситуация в Соединенных Штатах выглядит весьма неважно. Об этом в интервью Business Insider заявил известный американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер (Timothy Snyder). Собеседник издания признался, что у него есть причины беспокоиться за будущее страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Историк объяснил, что тревогу внушают определенные индикаторы, свидетельствующие о том, что США находятся на пороге серьезного конфликта, который может привести к развалу страны. Он считает, что в случае победы экс-главы государства Дональда Трампа на выборах в 2024 году есть риск того, что Америка может прекратить свое существование в нынешнем виде.

Снайдер отметил, что в глазах тех, кто занимается изучением предпосылок возникновения гражданских войн, ситуация в Америке "выглядит не очень хорошо". В этой связи он обратил внимание на высокий градус поляризации общества и чествование насилия. "Социологи, которые изучают тему с нейтральной позиции, видят определенные индикаторы, указывающие, что мы находимся на грани вспышки какого-то конфликта", - предупредил собеседник Business Insider.

При этом он не исключил, что в будущем президентом страны может стать человек, который с технической точки зрения проиграет выборы "с явным отрывом". По словам Снайдера, этому может способствовать серия "уловок". Данный сценарий может привести и к гражданской войне, и к развалу страны. "Речь идет о конфликте, который приведет к политической реконструкции, при которой существование США в нынешнем виде невозможно", - заключил историк.