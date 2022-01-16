https://news.day.az/world/1427301.html Джокович прокомментировал решение суда о его депортации - ВИДЕО
Джокович прокомментировал решение суда о его депортации - ВИДЕО
Сербский теннисист Новак Джокович высказался о решении суда, согласно которому он будет депортирован из Австралии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По словам 34-летнего спортсмена, он крайне разочарован произошедшим, но ему нужно время, чтобы более детально высказаться о ситуации.
"Сейчас я крайне разочарован решением", - ответил он.
Ранее Джокович проиграл апелляцию в суде. В связи с этим Австралия депортирует теннисиста. Ему будет запрещен въезд в страну на три года.
В связи с этими событиями он не сможет принять участие в Australian Open. При этом именно сербский теннисист сейчас является действующим обладателем трофея.
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