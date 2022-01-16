Джокович прокомментировал решение суда о его депортации

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о решении суда, согласно которому он будет депортирован из Австралии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам 34-летнего спортсмена, он крайне разочарован произошедшим, но ему нужно время, чтобы более детально высказаться о ситуации.

"Сейчас я крайне разочарован решением", - ответил он.

Ранее Джокович проиграл апелляцию в суде. В связи с этим Австралия депортирует теннисиста. Ему будет запрещен въезд в страну на три года.

В связи с этими событиями он не сможет принять участие в Australian Open. При этом именно сербский теннисист сейчас является действующим обладателем трофея.