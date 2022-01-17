В Сомали террористы попытались убить местного губернатора
Губернатор сомалийского региона Хиран Али Джейте Осман пережил в воскресенье покушение, устроенное боевиками террористической организации "Аш-Шабаб".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Somali Guardian.
Автомобиль губернатора находился в автоколонне, которая проходила по западной части города Беледуэне в центральной части Сомали. На пути ее движения террористами была устроена засада. Губернатор выжил, погиб его охранник, еще двое ранены, отметило издание.
Ранее в столице страны Могадишо было совершено покушение на пресс-секретаря премьер-министра Сомали. Он выжил и сейчас находится в больнице. Его состояние стабильно.
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