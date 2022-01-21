Кандидат в президенты Франции попытался подкупить избирателей чипсами

Политик от организации "Объединение французских налогоплательщиков" Николя Миге отправил пакеты с чипсами членам сельских советов во Франции недалеко от города Сен-Вио. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Le Point, он таким образом попытался заручиться их подписями для выдвижения на предстоящих президентских выборах.

Так, согласно действующему законодательству, кандидат в президенты Французской республики должен собрать 500 подписей любых избранных должностных лиц. Николя Миге пытается выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы каждый раз, начиная с 2002 года, однако всякий раз ему не хватает поддержки. Издание отмечает, что на этот раз отчаянная попытка "вечного кандидата" не увенчалась успехом.

"Я буду поддерживать кандидата, который докажет, что для него ценности защиты природы и поддержки людей в сельской местности имеют реальный смысл. Какие-то угощения не могут изменить мое мнение", - сообщил мэр Сен-Вио Рош Шеро.