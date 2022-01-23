Во Франции посадили в тюрьму армян, занимавшихся контрабандой

Во французском городе Тор осудили двух граждан Армении за криминальную схему, совершенную в сентябре-декабре 2021 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на французские СМИ, в городской полиции отметили, что за контрабанду табачных изделий из стран Восточной Европы к уголовной ответственности были привлечены граждане Армении - Андраник и Марина.

Отмечается, что при обыске у задержанных армян была обнаружена крупная сумма, а также 231 блок сигарет, 300 граммов золота, 36 флаконов элитных духов, 25 бутылок водки и оружие.

Решением суда они были приговорены к 10 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 70 тысяч евро.