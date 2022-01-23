https://news.day.az/world/1429195.html Босфорский пролив временно закрыли
Босфорский пролив временно закрыли
Пролив Босфор, который соединяет Черное море с Мраморным, временно закрыли в обоих направлениях.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, пролив был закрыт в 10:28 по местному времени из-за снижения видимости на море.
Босфор - пролив между Европой и Малой Азией, соединяет Черное море с Мраморным. В паре с Дарданеллами соединяет Черное море с Эгейским, которое является частью Средиземного. Босфор является частью внутриевразийской границы и самым узким межконтинентальным проливом в мире.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре