https://news.day.az/world/1429230.html 17 человек погибли при пожаре в ночном клубе в Камеруне
17 человек погибли при пожаре в ночном клубе в Камеруне
По меньшей мере 17 человек погибли в результате пожара в ночном клубе в столице Камеруна Яунде.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает издание Cameroon Tribune.
"Зафиксировали 17 смертей... среди которых 14 на месте. Несколько раненых доставили в отделение неотложной помощи центральной больницы Яунде", - отмечается в сообщении издания в Facebook.
По данным издания, среди погибших числится руководитель отдела охраны здоровья министерства здравоохранения.
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