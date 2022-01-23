17 человек погибли при пожаре в ночном клубе в Камеруне

По меньшей мере 17 человек погибли в результате пожара в ночном клубе в столице Камеруна Яунде.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает издание Cameroon Tribune.

"Зафиксировали 17 смертей... среди которых 14 на месте. Несколько раненых доставили в отделение неотложной помощи центральной больницы Яунде", - отмечается в сообщении издания в Facebook.

По данным издания, среди погибших числится руководитель отдела охраны здоровья министерства здравоохранения.