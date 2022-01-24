Протестующие в Брюсселе разгромили офис дипломатов ЕС

На опубликованных кадрах можно увидеть центр города.

Этой ночью тысячи жителей Брюсселя едва не спалили дотла бельгийскую столицу. Уже традиционный митинг против ковид-ограничений неожиданно перерос в настоящую бойню. Демонстранты даже штурмовали самый центр европейской бюрократии. Последствия погромов передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На опубликованных кадрах можно увидеть центр Брюсселя: силовиков, которые должны были контролировать демонстрантов, загнали в подземку и добивали всем, что попадалось под руки. Вооруженные дубинками офицеры оказались в западне. Позже на подмогу подоспел отряд с водометами и слезоточивым газом.

Но самые ожесточенные столкновения развернулись в самом центре европейской дипломатии. Часть демонстрантов добралась до дипломатического квартала Брюсселя. На видео запечатлена штаб-квартира европейской службы связи, у центрального входа можно увидеть осколки и кучи мусора. Толпа пыталась взять здание штурмом, его забрасывали камнями, арматурой, в качестве снарядов использовали даже костыли.

Но взять здание штурмом не вышло. Полицейские отбили серию атак. Теперь тут разбитые окна, плитка, повсюду горы тлеющего мусора. Сюда сегодня должен прийти на работу верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Вчера у него был выходной: за тем, как громят его офис, он наблюдал по телевизору. А потом назвал погромы бессмысленными. Будто в ответ толпа сожгла флаг Евросоюза и пошла дальше крушить город.

В этих беспорядках приняли участие не меньше 50 тысяч человек, и это не только жители бельгийской столицы. Здесь были граждане Франции, Германии, Нидерландов и некоторых других европейских стран.