Еврокомиссия оценила влияние «омикрона» на экономику ЕС

Быстрое распространение разновидности коронавируса типа "омикрон" окажет влияние на экономику Европы, однако не остановит тренд на ее восстановление. Об этом во время выступления в комитете Европарламента заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"ВВП вряд ли в ближайшее время останется неподверженным влиянию быстрого распространения "омикрона". Однако мы не ожидаем, что восстановление экономики прекратится", - отметил Домбровскис.

По его словам, Евросоюз столкнулся с сильнейшим за многие десятилетия экономическим кризисом, который начался в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Лишь недавно, после ослабления большинства локдаунов, стал наблюдаться тренд на восстановление экономики.

По последнему прогнозу Еврокомиссии, в 2022 году рост ВВП Евросоюза ожидается на уровне 4,3%.