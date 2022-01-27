ФРС США сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком.

Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится к поддержанию максимальной занятости на рынке труда и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В связи с этим комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%", - отмечается в сообщении американского регулятора.

При этом в актуальных условиях, связанных с уровнем инфляции, значительно превышающим 2%, и сильными показателями на рынке труда, в ближайшее время будет уместно поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам, добавили там.

Помимо этого, ФРС намерена вдвое сократить объем выкупа активов с рынка - до $30 млрд в феврале с $60 млрд в январе. Таким образом ФРС будет наращивать на своем балансе объемы гособлигаций по крайней мере на $20 млрд ежемесячно и ценных бумаг, обеспеченных закладными (MBS), по крайней мере на $10 млрд ежемесячно. Американский регулятор также планирует свернуть программу в марте.

Комитет (FOMC) продолжит следить за поступающей информации и экономическими перспективами, а также готов скорректировать свою денежно-кредитную политику, если возникнут риски, способные помешать достижению целевых показателей.