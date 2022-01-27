В Израиле пресекли забастовку учителей

Суд по трудовым конфликтам Тель-Авива утром в четверг издал распоряжение, запрещающее учителям проводить забастовку в знак протеста против новых правил, освобождающих школьников от карантина. Об этом сообщает газета The Times of Israel, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, экстренное судебное постановление было издано после того, как правительство подало запрос в отношении запланированной на период с 27 января забастовки, организованной главой профсоюза учителей Израиля Яффой Бен Давид против отмены с четверга карантина для учеников в системе образования. Газета отмечает, что школы в четверг в Израиле будут работать по новой схеме, кроме Иерусалима и нескольких районов на севере страны, где занятия отменены из-за снегопада.

С 27 января в Израиле всем учащимся школ "надлежит выполнять два домашних теста на антиген в неделю по воскресеньям и средам перед приходом в учебное заведение", после чего результат "необходимо сообщить на портале Минобразования", указало утром в четверг министерство здравоохранения. "Ученик с отрицательным результатом теста идет в учебное заведение как обычно. Ученик с положительным результатом не идет в учебное заведение, а делает лабораторный тест на антиген. Если результат теста отрицательный, он возвращается к учебе, в случае положительного результата - пять дней карантина, выход из которого возможен при отрицательном результате двух домашних тестов, которые будут сделаны в четвертый и пятый дни", - пояснила пресс-служба израильского Минздрава.

Неделю назад новую схема карантина анонсировал премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Пресс-служба Минздрава тогда проинформировала, что "новая схема будет применяться к детям всех возрастов в детских садах, включая ясли, а также школах". Учащийся, чей результат домашнего теста окажется положительным, "должен быть протестирован на контрольной станции под наблюдением", добавили в тот же день в ведомстве.

В пресс-службе Минздрава указали, что контактировавшие с инфицированным ученики с 27 января не должны будут направляться на самоизоляцию. При этом учащиеся, у кого проявляются симптомы, "должны будут оставаться дома", добавили в Минздраве.