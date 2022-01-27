В ВОЗ предупредили о более опасных мутациях COVID-19

Миру грозят новые ещё более опасные мутации коронавируса. Так, во всяком случае, утверждают в ВОЗ.

По данным организации, вирус мутирует стремительно, и последующий вариант может быть куда агрессивнее "омикрона", который пока хоть и является самым заразным, всё же значительно реже приводит к госпитализации, чем "дельта". Число новых случаев заражения сейчас рекордное - за неделю больше 21 миллиона инфицированных, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

И сегодня же китайские ученые из Уханя, где была зафиксирована первая вспышка, обнаружили его новый подвид. Пока он поражает только популяции летучих мышей, но любая дальнейшая мутация может привести к очередной вспышке среди населения.