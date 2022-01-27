https://news.day.az/world/1430325.html Миллиардеры из Азербайджана в списке крупнейших бизнесменов России
Миллиардеры из Азербайджана в списке крупнейших бизнесменов России
Опубликован новый рейтинг крупнейших бизнесменов России, передает Day.Az со ссылкой на Forbes.
Согласно информации, миллиардеры из Азербайджана, владельцы компании "Киевская площадь" Зарах Илиев и Год Нисанов возглавили список. Доход от аренды компании за предыдущий год составил 1,665 миллиарда долларов.
В десятку крупнейших бизнесменов попал ещё один азербайджанец, владелец Crocus Group Араз Агаларов. Доход от аренды компании за предыдущий год составил 325 миллионов долларов.
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