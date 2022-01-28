https://news.day.az/world/1430621.html Момент спасения полицейскими трехлетней девочки - ВИДЕО
Момент спасения полицейскими трехлетней девочки - ВИДЕО
В Санкт-Петербурге спасение российскими полицейскими провалившейся под лед Невы трехлетней девочки попало на видео, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
На кадрах видно, как обвязанные тросом сотрудники полиции на льду в вечернее время помогают ребенку, провалившемуся в полынью. ЧП произошло, когда девочка каталась с отцом на ватрушке - она съехала в полынью и выбраться не смогла. На место были вызваны полицейские, которые и спасли ребенка.
"Благодаря своевременным, грамотным и самоотверженным действиям полицейского ситуация разрешилась благополучно. Ребенок не пострадал", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре