В КНДР раскрыли подробности ракетных испытаний

В КНДР подтвердили запуск крылатой ракеты большой дальности и тактической управляемой ракеты типа "земля-земля". Об успешных испытаниях сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство. Ракеты в ходе испытаний поразили свои цели, находящиеся на расстоянии 1800 километров, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В ЦТАК также заявили о намерении Пхеньяна продолжить разработку мощных боеголовок. Правительство Японии выразило протест Северной Корее и заявило, что пуски баллистических ракет являются нарушением положений резолюций Совбеза ООН​​​.